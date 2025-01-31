Сырники в маковом соусе: как приготовить традиционное блюдо по-новому
Сырники – это всегда хорошая идея для завтрака. Это блюдо можно подавать со сметаной или любимым вареньем. А можно пойти еще дальше и приготовить невероятно вкусный соус.
Рецептом сырников в маковом соусе поделилась фудблогер Татьяна Юшина. В Instagram она предоставила точные пропорции и метод приготовления.
Ингредиенты
- Творог – 400 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль
- Сахар
- Мука – 2-3 ст.л.
Ингредиенты для соуса
- Мак – 30 гр.
- Кипяток – 40 мл.
- Сахар – 50-70 гр.
- Сметана – 300 гр.
Способ приготовления
1. Мак залить кипятком.
2. Творог перетереть через сито или перебить блендером.
3. Добавить в творогг яйцо, соль, сахар, муку и замесить тесто.
4. Сформировать сырники и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
5. К маку добавить сахар и сметану, поставить на огонь и нагреть до тех пор, пока сахар не растает. Не доводить до кипения.
6. Сырники переложить в форму для запекания, залить соусом и отправить в нагретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
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