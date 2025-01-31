Сырники в маковом соусе: как приготовить традиционное блюдо по-новому

Сырники – это всегда хорошая идея для завтрака. Это блюдо можно подавать со сметаной или любимым вареньем. А можно пойти еще дальше и приготовить невероятно вкусный соус.

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Рецептом сырников в маковом соусе поделилась фудблогер Татьяна Юшина. В Instagram она предоставила точные пропорции и метод приготовления.

Ингредиенты

Творог – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль

Сахар

Мука – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для соуса

Мак – 30 гр.

Кипяток – 40 мл.

Сахар – 50-70 гр.

Сметана – 300 гр.

Способ приготовления

1. Мак залить кипятком.

2. Творог перетереть через сито или перебить блендером.

3. Добавить в творогг яйцо, соль, сахар, муку и замесить тесто.

4. Сформировать сырники и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

5. К маку добавить сахар и сметану, поставить на огонь и нагреть до тех пор, пока сахар не растает. Не доводить до кипения.

6. Сырники переложить в форму для запекания, залить соусом и отправить в нагретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

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