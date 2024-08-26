Где лучше видно полярное сияние: 8 невероятных стран

Увидеть полярное сияние – это одно из тех событий, которое оставляет незабываемое впечатление на всю жизнь. Звездное небо, которое вдруг вспыхивает яркими красками – это магия природы, которую трудно передать словами.

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Для многих путешественников это природное явление является одной из главных причин отправиться в путешествие к северным широтам. Поэтому Mirror поделился списком мест, где вы сможете насладиться им наилучшим образом.

Гренландия

Гренландия с ноября по апрель является одним из самых лучших мест на Земле для наблюдения за авророй. Особо стоит обратить внимание на городок Кангерлуссуак, который расположен прямо в сердце пояса северного сияния. Это место имеет более 300 ясных ночей в год, что создает идеальные условия для наблюдения за мерцающими огнями на небе. Для более городских условий подойдет столица Нуук, где аврору можно увидеть почти в полночь.

Норвегия

Норвегия – еще одна страна, привлекающая тысячи туристов, стремящихся увидеть северное сияние. Северные регионы страны, в частности город Тромсе, предлагают отличные условия для наблюдения за природным явлением.

Для тех, кто ищет более экстремальные впечатления, подойдет архипелаг Шпицберген – одна из самых северных обитаемых территорий в мире, где можно почувствовать себя настоящим исследователем арктических пространств. Лучшее время для поездки – с октября по март.

Швеция

Шведская Лапландия с сентября по март – идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в настоящую зимнюю сказку и увидеть северное сияние. Национальный парк Абиско является особенно популярным местом для наблюдения благодаря своим ясным ночам и отсутствию светового загрязнения.

Исландия

Исландия – место, где можно увидеть северное сияние с конца августа до середины апреля, не уходя далеко от цивилизации. Столица страны, Рейкьявик, является идеальным местом для начала поездки, поскольку здесь доступны многочисленные туры и экскурсии, позволяющие максимально использовать каждую минуту пребывания в стране.

Для желающих избежать толп подойдут менее известные места, такие как Тингвеллир или Тренгсли. Там вас ждут невероятные виды и спокойствие.

Финляндия

Финляндия также входит в список стран, где можно насладиться полярным сиянием. Лучшее время для поездки – с конца сентября по март. Хотя северное сияние можно увидеть в разных частях страны, лучше оставаться на севере, где шансы значительно выше.

Шотландия

Шотландия с конца сентября по середину апреля может стать отличным вариантом для наблюдения авроры. Северная часть страны, в том числе острова Скай и Норт-Бервик, предлагают впечатляющие виды. Кроме того, вас ждут незабываемые экскурсии, которые увеличат шансы увидеть это невероятное явление.

Канада

Канада также входит в список стран, где можно увидеть полярное сияние. Город Йеллоунайф, расположенный на берегу озера, является одним из самых популярных мест для наблюдения за чудом природы. Здесь даже есть отдельная деревня Аврора, где можно остановиться и наслаждаться яркими красками неба. Лучшее время для поездки – с ноября по апрель.

Аляска

Аляска – это место для настоящих исследователей, стремящихся увидеть северное сияние во всей его красоте. Фербенкс считается лучшим местом для наблюдения за авророй, поскольку оно находится прямо в Авроральном овале. Лучшее время для поездки – с ноября по апрель.

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