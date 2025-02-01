Идеальные тонкие блины на горячем молоке: никогда не порвутся

Уже совсем скоро начинается неделя Масленицы. Главное блюдо, которое по традиции готовят в этот период – тонкие блины. Если вы часто сталкиваетесь с рвущейся проблемой, следует воспользоваться следующим рецептом на горячем молоке.

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Идея приготовления нежных блинов на горячем молоке опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet days в Instagram. Начинка подойдет любая.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 1-2 ст.л.

горячее молоко – 500 мл.

мука – 160 г

сливочное масло – 40 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар и соль немного взбить венчиком.

2. Добавить половину муки и вымешать густое тесто, чтобы не было комочков.

3. Влить треть горячего молока, перемешать.

4. Всыпать еще половину муки и перемешать.

5. Влить оставшееся молоко и еще раз перемешать.

6. Сливочное масло растопить и вмешать в тесто.

7. Готовить сразу после замеса теста (потому что после охлаждения тесто становится густым).

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