Идеальные тонкие блины на горячем молоке: никогда не порвутся
Уже совсем скоро начинается неделя Масленицы. Главное блюдо, которое по традиции готовят в этот период – тонкие блины. Если вы часто сталкиваетесь с рвущейся проблемой, следует воспользоваться следующим рецептом на горячем молоке.
Идея приготовления нежных блинов на горячем молоке опубликована на странице фудблогера Анны с ником annet days в Instagram. Начинка подойдет любая.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 1-2 ст.л.
- горячее молоко – 500 мл.
- мука – 160 г
- сливочное масло – 40 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар и соль немного взбить венчиком.
2. Добавить половину муки и вымешать густое тесто, чтобы не было комочков.
3. Влить треть горячего молока, перемешать.
4. Всыпать еще половину муки и перемешать.
5. Влить оставшееся молоко и еще раз перемешать.
6. Сливочное масло растопить и вмешать в тесто.
7. Готовить сразу после замеса теста (потому что после охлаждения тесто становится густым).
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