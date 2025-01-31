Ленивый печеночный паштет: ингредиенты нужно просто запечь

Для того, чтобы приготовить вкусный паштет, совсем не обязательно отдельно отваривать или жарить каждый ингредиент. Вы значительно сэкономите время, если просто положите все в одну форму и поставите запекаться в духовку. Затем нужно сделать однородную массу с помощью блендера.

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Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Наталии с ником tsukatnata в Instagram. Для этого рецепта используйте именно куриную печень.

Ингредиенты:

печень – 500 г

морковь – 1 большая

лук – 1 большой

яблоки – 2 шт (без кожуры)

масло – 50 г

сливки – 150 мл.

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложить промытую куриную печень, нарезанный лук, морковь и яблоко.

2. Сверху прибавить половину порции масла.

3. Посолить и залить сливками.

4. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час.

5. Затем добавить остальное масло и дать блюду немного остыть.

6. Сбить массу блендером до однородной смеси.

7. Переложить в контейнер.

8. Накрыть крышкой и поставить в холодильник.

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