Ленивый печеночный паштет: ингредиенты нужно просто запечь
Для того, чтобы приготовить вкусный паштет, совсем не обязательно отдельно отваривать или жарить каждый ингредиент. Вы значительно сэкономите время, если просто положите все в одну форму и поставите запекаться в духовку. Затем нужно сделать однородную массу с помощью блендера.
Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Наталии с ником tsukatnata в Instagram. Для этого рецепта используйте именно куриную печень.
Ингредиенты:
- печень – 500 г
- морковь – 1 большая
- лук – 1 большой
- яблоки – 2 шт (без кожуры)
- масло – 50 г
- сливки – 150 мл.
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выложить промытую куриную печень, нарезанный лук, морковь и яблоко.
2. Сверху прибавить половину порции масла.
3. Посолить и залить сливками.
4. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час.
5. Затем добавить остальное масло и дать блюду немного остыть.
6. Сбить массу блендером до однородной смеси.
7. Переложить в контейнер.
8. Накрыть крышкой и поставить в холодильник.
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