Три знака зодиака наконец-то освободятся от проблем: гороскоп

Сегодняшний день будет особенным для трех знаков зодиака, трудности которых закончатся благодаря обнадеживающему присутствию квадрата Луны и Марса на небе. Этот транзит усиливает стабильность и помогает справиться с трудом.

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Как говорят астрологи, рожденные под этими знаками увидят свет в конце тоннеля и поймут, что надежда действительно жива. Они почувствуют, что наконец-то пережили трудные времена и проделали необходимую работу, чтобы выйти из них. Пора оставить все сложные обстоятельства позади и двигаться дальше. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, какие знаки сегодня избавятся от проблем.

Овен

Вы не всегда понимаете, когда пора отойти в сторону и оставить что-то в покое, но все же 3 октября — один из тех дней, когда у вас нет выбора, кроме как уйти. Вы очень преданный и верный человек, и вы не сдаетесь легко. Но с другой стороны есть квадрат Луны и Марса, который поможет вам пройти через этот день с изяществом и стилем.

Сегодня вы не только почувствуете в себе силы, чтобы оставить прошлое позади, но и придете к выводу, что то, от чего вы уходите, вам действительно больше не нужно. Пора положить конец этим трудностям. Поскольку квадрат Луны и Марса иногда приносит достаточно противоречивые сообщения, вы можете не уловить идею, что этот день предназначен для прекращения затруднений. Но положительный аспект данного транзита заключается в том, что вы чувствуете себя очень хорошо относительно того, что вы делаете в этот день. Вы покончите со своими трудностями и пойдете дальше, а остальное не суть важно.

Рак

Одна вещь, которую вы узнаете в этот день, состоит в том, что ничто не длится вечно, и то же касается негативных вещей. Поскольку на вашей стороне транзит Луны в квадрате с Марсом, вы увидите, что такой взгляд на жизнь работает для вас, поскольку он помогает вам оценить, насколько важны в вашей жизни трудности. Вы обнаружите, что вы цеплялись за воспоминания и действия, которые больше не служат вам, и хотя вы, возможно, не осознавали их власти над вашей жизнью, вы позволили им продолжаться. Это день, когда вы осознаете, что сосредотачиваться на трудностях – это пустая трата времени, и сделаете шаги, чтобы избавиться от них раз и навсегда.

Луна в квадрате с Марсом – это упорный транзит. А в вашей жизни еще и толчок, направленный на позитив. Вам нужно включить большее положительного мышления в свой мир, и сегодня все это покажется вполне возможным. Вы снова поверите в себя. Проблемы должны отойти на второй план.

Козерог

Вы не были уверены, сможете ли вы избавиться от бесконечных трудностей, которые, кажется, преобладают в вашей жизни. Но сегодняшний день покажет вам, что это не так. Во время транзита Луны в квадрате с Марсом вы наконец-то увидите, что то, что вы называете трудностями в своей жизни, вы сами и поддерживаете, и поймете, как перестать это делать. Вы долго старались ради других, игнорируя свои потребности. Поскольку это не было тем, чего хотели именно вы, это вызывало у вас чувство обремененности и подавленности.

Однако во время транзита Луны в квадрате с Марсом, в жизни не остается места для жалости к себе или бездействию. Это небесное событие посвящено движению вперед, совершенствованию и самооценке. В этот день вы наконец-то сможете собраться и найти выход из затруднений раз и навсегда. Все будет хорошо.

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