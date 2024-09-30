Выбросите деньги на ветер: какие внедорожники наиболее ненадежны

Покупка авто – серьезная финансовая инвестиция, поэтому водители стремятся выбрать модель с идеальным соотношением цены и качества. Согласно рейтингам Consumer Reports, некоторые популярные модели SUV не оправдали ожиданий.

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Эксперты провели исследование, чтобы определить уровень надежности авто, ориентируясь на опрос владельцев и технические характеристики модели. Некоторые внедорожники получили низкие прогнозируемые оценки надежности.

Volkswagen Taos

Оценка надежности: 1/5

Volkswagen Taos возглавляет список ненадежных внедорожников с самым низким прогнозируемым баллом надежности 1 из 5 от Consumer Reports. Владельцы сообщили, что сталкиваются с рядом проблем: от серьезных неисправностей с двигателем до поломок электрических компонентов и электроники. Были сетования на некачественную работу трансмиссий. С подобными проблемами Таос однозначно является одной моделью, которой следует избегать.

Jeep Wrangler

Прогнозируемая оценка надежности: 2/5

Несмотря на то, что Jeep Wrangler известен своими отличными внедорожными возможностями, исторически он не показывал высокие результаты в рейтингах надежности. Чрезмерный внутренний шум, негерметичный съемный верх, хрупкое управление принесли Wrangler не очень высокую предполагаемую оценку надежности только 2 из 5.

Ford Explorer

Прогнозируемая оценка надежности: 1/5

В последнее время у внедорожника Ford Explorer возникли проблемы, включая неисправную электронику, трансмиссию и преждевременные сбои аппаратного обеспечения кузова. Несмотря на последние улучшения, Explorer все еще получает не очень высокую предполагаемую оценку надежности – всего 1 из 5 от Consumer Reports.

Kia Sorento

Прогнозируемая оценка надежности: 1/5

Среднеразмерный внедорожник Kia Sorento испытывает проблемы с трансмиссией и двигателем – все это отражено в прогнозируемом рейтинге надежности 1 из 5. Авто имеет достаточно доступную цену, но экономным покупателям может влететь в копеечку ремонт этого недорогого внедорожника.

Ford Bronco Sport

Прогнозируемая оценка надежности: 2/5

Относительно новый компактный внедорожник Bronco Sport от Ford уже заслужил не очень хорошую репутацию. Водители сообщали о проблемах с тормозами, серьезных неисправностях двигателя и сбоях кузовного оборудования.

Chevrolet Bolt EUV

Прогнозируемая оценка надежности: 1/5

Компактный кроссовер Bolt EUV от Chevrolet получает только 1 из 5 в рейтинге надежности, несмотря на полностью электрическую трансмиссию. Предыдущие модели сталкивались с такими проблемами, как неисправная электроника, дефекты электродвигателя и утечка воды. В целом, качество сборки этой модели очень сомнительно, говорят эксперты.

Jeep Compass

Прогнозируемая оценка надежности: 2/5

Компактный внедорожник Jeep Compass получил прогнозируемую оценку надежности 2 из 5. Постоянные недостатки включают устаревшую технологию трансмиссии и проблемы с рулевым управлением, которые, кажется, вряд ли будут решены, поскольку Jeep сосредотачивает усилия на разработке новых моделей.

Dodge Durango

Прогнозируемая оценка надежности: 2/5

Трехрядный внедорожник Durango от Dodge не поразил водителей. В прошлые модельные годы наблюдалось много механических проблем, что принесло Durango 2 из 5 прогнозируемых баллов надежности – это значит, что это внедорожник, на который нельзя положиться.

Buick Enclave

Прогнозируемая оценка надежности: 2/5

Старый большой внедорожник-кроссовер Buick Enclave получает 2 из 5 прогнозируемых баллов надежности. Внедорожник столкнулся с проблемами с силовой установкой и электричеством, которые остаются нерешенными в старении модельных рядов.

Alfa Romeo Stelvio

Прогнозируемая оценка надежности: 1/5

Роскошный компактный внедорожник Alfa Romeo Stelvio вызывает серьезные вопросы относительно прогнозируемой надежности. В сочетании с другими проблемами его чувствительная электроника и компьютерные системы принесли Stelvio самую низкую возможную оценку надежности 1 из 5 от Consumer Reports.

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